Английские гольфисты Иан Поултер и Тиррелл Хаттон заявили, что покидают LIV Golf и не будут участвовать в предложенном следующем этапе соревнований LIV 2.0. Поултер присоединился к поддерживаемому Саудовской Аравией туру в год его запуска — 2022-м, а Хаттон стал игроком LIV Golf в 2024 году.

Заявления гольфистов

50-летний Поултер объяснил решение желанием уделять больше времени семье, помогать сыновьям Люку и Джошуа в их профессиональных карьерах и развивать свой YouTube-канал. Он также хочет сократить международные поездки, сосредоточиться на ветеранском гольфе и других интересах.

35-летний Хаттон в коротком заявлении в Instagram подтвердил, что не будет частью LIV 2.0, поблагодарил за поддержку и заявил, что с нетерпением ждёт следующего этапа своей карьеры. Поултер был скапитаном команды Majesticks вместе с Ли Вествудом, а Хаттон выступал за Legion XIII, которую возглавлял Джон Рам.

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Уходы из LIV Golf

Как сообщает BBC Sport, ранее об уходе из LIV Golf объявили Джон Рам и Луи Остхёйзен. Гольфист из Северной Ирландии Том Маккиббин также заявил, что не будет подписывать соглашение на новый этап LIV Golf и планирует провести полный сезон DP World Tour в 2027 году.

Саудовский Public Investment Fund в апреле прекратил поддержку LIV Golf после инвестиций на сумму более 5 млрд долларов. В прошлом месяце лига подала заявление о защите от банкротства в США. LIV Golf также обеспечила потенциальное финансирование объёмом до 300 млн долларов от BC Partners Credit для продолжения проекта LIV 2.0, однако пока лишь несколько игроков подтвердили участие в соревнованиях 2027 года.

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