Angielscy golfiści Ian Poulter i Tyrrell Hatton oświadczyli, że odchodzą z LIV Golf i nie wezmą udziału w proponowanym kolejnym etapie rozgrywek LIV 2.0. Poulter dołączył do wspieranego przez Arabię Saudyjską cyklu w roku jego uruchomienia, 2022, a Hatton został graczem LIV Golf w 2024 roku.

Oświadczenia golfistów

50-letni Poulter wyjaśnił tę decyzję chęcią poświęcania większej ilości czasu rodzinie, pomagania synom Luke'owi i Joshui w ich profesjonalnych karierach oraz rozwijania swojego kanału na YouTube. Chce także ograniczyć międzynarodowe podróże, skupić się na golfie seniorów i innych zainteresowaniach.

35-letni Hatton w krótkim oświadczeniu na Instagramie potwierdził, że nie będzie częścią LIV 2.0, podziękował za wsparcie i oświadczył, że z niecierpliwością czeka na kolejny etap swojej kariery. Poulter był współkapitanem zespołu Majesticks wraz z Lee Westwoodem, a Hatton występował w Legion XIII, którym kierował Jon Rahm.

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Odejścia z LIV Golf

Jak informuje BBC Sport, wcześniej odejście z LIV Golf ogłosili Jon Rahm i Louis Oosthuizen. Golfista z Irlandii Północnej Tom McKibbin również oświadczył, że nie podpisze umowy na nowy etap LIV Golf i planuje rozegrać pełny sezon DP World Tour w 2027 roku.

Saudyjski Public Investment Fund w kwietniu przestał wspierać LIV Golf po inwestycjach przekraczających 5 mld dolarów. W ubiegłym miesiącu liga złożyła w USA wniosek o ochronę przed bankructwem. LIV Golf zapewniło także potencjalne finansowanie w wysokości do 300 mln dolarów od BC Partners Credit, aby kontynuować projekt LIV 2.0, jednak dotąd tylko kilku graczy potwierdziło udział w rozgrywkach w 2027 roku.

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