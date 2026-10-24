英格兰高尔夫球手伊恩·保尔特和泰瑞尔·哈顿表示，他们将离开LIV Golf，并且不会参加拟议中的LIV 2.0赛事下一阶段。保尔特于该巡回赛启动的2022年加入这个由沙特阿拉伯支持的巡回赛，而哈顿于2024年成为LIV Golf球员。

高尔夫球手的声明

50岁的保尔特解释称，作出这一决定是因为希望有更多时间陪伴家人，帮助儿子卢克和约书亚发展职业生涯，并发展自己的YouTube频道。他还希望减少国际旅行，专注于常青高尔夫和其他兴趣。

35岁的哈顿在Instagram上的简短声明中确认，他不会成为LIV 2.0的一部分，感谢各界支持，并表示期待自己职业生涯的下一阶段。保尔特与李·韦斯特伍德共同担任Majesticks队的队长，哈顿则效力于由琼·拉姆领衔的Legion XIII队。

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离开LIV Golf

据BBC Sport报道，琼·拉姆和路易·乌修仁此前已宣布离开LIV Golf。来自北爱尔兰的高尔夫球手汤姆·麦基宾也表示，他不会为LIV Golf的新阶段签约，并计划在2027年参加完整的DP World Tour赛季。

沙特公共投资基金在投入超过50亿美元后，于4月停止支持LIV Golf。上个月，该联盟在美国申请破产保护。LIV Golf还从BC Partners Credit获得了最高3亿美元的潜在融资，以继续推进LIV 2.0项目，但目前只有少数球员确认参加2027年的赛事。

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