Klub AFL Port Adelaide poinformował o nagłej śmierci swojego byłego napastnika Daniela Stewarta w wieku 37 lat. Informuje o tym ABC News. Stewart występował w Port Adelaide przez cztery sezony — od 2010 do 2013 roku.

Kariera w AFL

Stewart rozegrał dla Port Adelaide 36 meczów i zdobył 31 goli. Wysoki napastnik został wybrany w drafcie debiutantów w 2009 roku, a pod koniec tego samego sezonu włączono go do seniorskiego składu klubu.

Piłkarz pochodził ze stanu Wiktoria. Przed przejściem do Port Adelaide grał w North Adelaide w Południowoaustralijskiej Narodowej Lidze Futbolowej, a także w Eastern Ranges i Labrador w AFL Queensland.

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Najbardziej udanym meczem Stewarta w AFL było spotkanie ostatniej rundy sezonu 2010 przeciwko Richmond na stadionie Docklands. Zdobył wtedy cztery gole, a Port Adelaide wygrało różnicą 10 punktów.

Upamiętnienie

Klub nazwał nagłą śmierć Stewarta druzgocącą i złożył kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom, byłym kolegom z drużyny, trenerom i pracownikom klubu. Dyrektor generalny Port Adelaide Matthew Richardson oświadczył, że klub zapewni wsparcie wszystkim osobom dotkniętym śmiercią byłego piłkarza.

Port Adelaide poinformowało również, że uczci pamięć Stewarta czarnymi opaskami żałobnymi podczas pierwszego domowego meczu w 2027 roku na Adelaide Oval.

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