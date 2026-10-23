В Испании польская футболистка «Барселоны» Эва Пайор заняла третье место в рейтинге лучших игроков мира Los 100 de Marca по итогам сезона 2025/26. Выше нее в голосовании испанского спортивного издания Marca оказались лишь ее одноклубницы Алексия Путельяс и Патри Гихарро.

Оценка игры Пайор

Как сообщает Interia Sport, в Marca отметили не только результативность Пайор, но и ее игру без мяча, умение находить свободное пространство, реализацию моментов в штрафной площади и стабильность в матчах разного уровня. Издание также назвало польку первой футболисткой, которая становилась лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в составах двух разных клубов.

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Результаты сезона

В предыдущем сезоне Пайор вместе с «Барселоной» выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок королевы и Суперкубок Испании. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов нападающая забила три мяча, а в Лиге F у нее два гола и семь ассистов.

В рейтинге Пайор опередила, в частности, Мельши Дюмоней из «Олимпика» Лион и Хадиджу Шоу из «Манчестер Сити». В голосовании Los 100 de Marca участвуют бывшие футболисты, журналисты и аналитики из разных стран.

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