Лех зіграв 1:1 із Сандерлендом і здобув перше очко в Лізі Європи — Interia Sport

У Польщі познанський «Лех» зіграв унічию 1:1 з англійським «Сандерлендом» у матчі Ліги Європи та здобув перше очко в нинішньому розіграші турніру. Команда Нільса Фредеріксена пропустила вже на 80-й секунді після помилки голкіпера Матеуша Ліса під час розіграшу м’яча.

Гол після кутового

«Лех» зрівняв рахунок на 70-й хвилині. Після подачі кутового один із футболістів познанської команди головою влучив у суперника, від якого м’яч відскочив до неприкритого Лео Бенгтссона. Швед пробив низом повз праву стійку воріт Робіна Руфса. Рахунок 1:1 зберігся до фінального свистка.

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Перше очко в турнірі

Як повідомляє Interia Sport, гол Бенгтссона став першим для «Леха» в цьому розіграші Ліги Європи. До матчу із «Сандерлендом» познанці зазнали двох поразок із рахунком 0:4 — від «Крістал Пелас» і леверкузенського «Баєра».

У наступному турі «Лех» зустрінеться з лісабонською «Бенфікою». Матч на «Ештадіу да Луш» заплановано на 5 листопада, початок — о 21:00.

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