В Польше познаньский «Лех» сыграл вничью 1:1 с английским «Сандерлендом» в матче Лиги Европы и набрал первое очко в нынешнем розыгрыше турнира. Команда Нильса Фредериксена пропустила уже на 80-й секунде после ошибки голкипера Матеуша Лиса при розыгрыше мяча.

Гол после углового

«Лех» сравнял счёт на 70-й минуте. После подачи углового один из футболистов познаньской команды головой попал в соперника, от которого мяч отскочил к неприкрытому Лео Бенгтссону. Швед пробил низом мимо правой штанги ворот Робина Руфса. Счёт 1:1 сохранился до финального свистка.

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Первое очко в турнире

Как сообщает Interia Sport, гол Бенгтссона стал первым для «Леха» в этом розыгрыше Лиги Европы. До матча с «Сандерлендом» познанцы потерпели два поражения со счётом 0:4 — от «Кристал Пэлас» и леверкузенского «Байера».

В следующем туре «Лех» встретится с лиссабонской «Бенфикой». Матч на «Эштадиу да Луш» запланирован на 5 ноября, начало — в 21:00.

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