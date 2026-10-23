В Томашуве-Мазовецком, Польша, конькобежец Владимир Семирунний стал чемпионом страны на дистанции 5000 метров. Он преодолел дистанцию за 6 минут 9,98 секунды и установил рекорд катка, сообщает Interia Sport.

Преимущество более 20 секунд

Второе место занял Матеуш Сливка с результатом 6 минут 31,34 секунды. Отставание от победителя составило более 20 секунд. Третьим финишировал Шимон Палка, показавший время 6 минут 34,51 секунды.

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23-летний Семирунний несколько месяцев назад завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Милане на дистанции 10 000 метров. После победы на национальном чемпионате он заявил, что думал не только о рекорде катка, но и о рекорде Польши, установленном в Инцелле. По его словам, при более свежих ногах такой результат мог быть достижим уже в тот день.

Следующие старты

На чемпионате Польши Семирунний также должен выступить на дистанциях 1000, 1500 и 10 000 метров, а также в командной гонке. Кубок мира по конькобежному спорту стартует через три недели в столице Китая. Чемпионат Европы запланирован на первую половину января в Херенвене, а чемпионат мира должен пройти в конце февраля в Пекине.

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