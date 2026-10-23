W Tomaszowie Mazowieckim w Polsce łyżwiarz Władimir Semirunnij został mistrzem kraju na dystansie 5000 metrów. Pokonał ten dystans w czasie 6 minut i 9,98 sekundy oraz ustanowił rekord toru, informuje Interia Sport.

Przewaga ponad 20 sekund

Drugie miejsce zajął Mateusz Śliwka z wynikiem 6 minut i 31,34 sekundy. Strata do zwycięzcy wyniosła ponad 20 sekund. Trzeci finiszował Szymon Palka, który uzyskał czas 6 minut i 34,51 sekundy.

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23-letni Semirunnij kilka miesięcy temu zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Mediolanie na dystansie 10 000 metrów. Po zwycięstwie w mistrzostwach kraju oświadczył, że myślał nie tylko o rekordzie toru, lecz także o rekordzie Polski ustanowionym w Inzell. Jak powiedział, przy świeższych nogach taki wynik mógł być osiągalny już tego dnia.

Następne starty

Na mistrzostwach Polski Semirunnij ma również wystąpić na dystansach 1000, 1500 i 10 000 metrów, a także w wyścigu drużynowym. Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim rozpocznie się za trzy tygodnie w stolicy Chin. Mistrzostwa Europy zaplanowano na pierwszą połowę stycznia w Heerenveen, a mistrzostwa świata mają odbyć się pod koniec lutego w Pekinie.

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