5 декабря в Финиксе польский боксёр Михал Цесляк проведёт объединительный поединок с непобеждённым Дэвидом Бенавидесом. На кону будут стоять три чемпионских пояса в первой тяжёлой весовой категории — WBC, WBA и WBO. Об официальном подтверждении боя сообщает Interia Sport.

Поединок за три пояса

Цесляк владеет титулом WBC. 28 июня 2025 года он досрочно победил Жана Паскаля и завоевал временный титул организации. Через несколько недель WBC лишила пояса Ноэля Микаеляна, после чего поляка признали полноценным чемпионом мира.

Бенавидес является обладателем поясов WBA и WBO. Premier Boxing Champions объявила, что его бой с Цесляком станет объединением титулов в первой тяжёлой весовой категории.

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Статистика соперников

Бенавидес выиграл все 32 профессиональных поединка, 26 из них завершил досрочно. Пояса WBA и WBO он завоевал в мае, когда нокаутировал Хильберто Рамиреса в шестом раунде.

На счету Цесляка 30 профессиональных боёв и 28 побед. Два поражения он потерпел в титульных поединках против Илунги Макабу и Лоуренса Околи.

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