Cieślak i Benavidez zawalczą o trzy tytuły 5 grudnia — Interia Sport
5 grudnia w Phoenix polski bokser Michał Cieślak stoczy walkę unifikacyjną z niepokonanym Davidem Benavidezem. Stawką będą trzy mistrzowskie pasy w wadze junior ciężkiej — WBC, WBA i WBO. O oficjalnym potwierdzeniu walki informuje Interia Sport.
Walka o trzy pasy
Cieślak jest posiadaczem tytułu WBC. 28 czerwca 2025 roku przed czasem pokonał Jeana Pascala i zdobył tymczasowy tytuł organizacji. Kilka tygodni później WBC odebrała pas Noelowi Mikaelianowi, po czym Polak został uznany za pełnoprawnego mistrza świata.
Benavidez jest posiadaczem pasów WBA i WBO. Premier Boxing Champions ogłosiło, że jego walka z Cieślakiem będzie pojedynkiem unifikującym tytuły w wadze junior ciężkiej.
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Statystyki rywali
Benavidez wygrał wszystkie 32 zawodowe walki, z czego 26 zakończył przed czasem. Pasy WBA i WBO zdobył w maju, kiedy znokautował Gilberto Ramireza w szóstej rundzie.
Cieślak ma na koncie 30 zawodowych walk i 28 zwycięstw. Dwóch porażek doznał w walkach o tytuł przeciwko Ilundze Makabu i Lawrence’owi Okolie.