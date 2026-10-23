Горнолыжник Лукас Пиньейру Бротен, выступающий за Бразилию, заявил, что создание независимой команды дало ему больше контроля над спортивными и коммерческими решениями и помогло ему вновь осознать, почему он выбрал этот вид спорта. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на интервью Reuters.

Возвращение к соревнованиям

Бротен ушел из спорта в 2023 году в возрасте 23 лет после спора с Норвежской лыжной федерацией. В том же году он выиграл Кубок мира в слаломе, однако позже объявил о завершении карьеры.

По словам спортсмена, у него был выбор: продолжать выступать в системе, которая больше не соответствовала его амбициям, или отказаться от соревнований и жить на собственных условиях. Бротен сказал Reuters, что сосредоточил все силы на стремлении стать лучшим горнолыжником мира, однако в этой гонке потерял ответ на вопрос, зачем занимается лыжным спортом.

В марте 2024 года он объявил о возвращении, а в следующем сезоне начал представлять Бразилию. Мать Бротена — бразильянка, а отец — норвежец.

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Олимпийский успех и партнерства

В феврале Бротен завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Играх Милан—Кортина. Он стал первым зимним олимпийским чемпионом Бразилии, а эта награда стала первой медалью зимних Олимпийских игр для Бразилии и любой страны Южной Америки.

Позднее спортсмен выиграл прошлый сезон Кубка мира в гигантском слаломе и занял второе место в общем зачете. Он также отметил, что независимая команда позволяет ему рассматривать коммерческие соглашения как творческие партнерства, а не обычное спонсорство.

Компания Atomic на этой неделе продлила соглашение с Бротеном до 2030 года. Горнолыжник сообщил, что его роль предусматривает помощь в разработке снаряжения. Он также работает над спортивными инициативами для молодежи в Бразилии, одновременно признавая, что лыжный спорт остается недоступным для многих жителей страны.

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