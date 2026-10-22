FIFA ogłosiła, że Stany Zjednoczone będą gospodarzem pierwszych Klubowych Mistrzostw Świata Kobiet w piłce nożnej. Turniej potrwa od 5 do 30 stycznia 2028 roku, poinformowała Al Jazeera English.

Udział 16 klubów

W inauguracyjnym turnieju wystąpi 16 czołowych klubów ze wszystkich sześciu konfederacji kontynentalnych. FIFA oświadczyła, że wprowadzenie tych rozgrywek będzie ważnym etapem profesjonalizacji i globalnego rozwoju kobiecej piłki klubowej. Organizacja liczy, że turniej zapewni elitarnym klubom światową platformę do rywalizacji, która będzie odbywać się raz na cztery lata.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Turniej przełożono o dwa lata

Pierwsze Klubowe Mistrzostwa Świata Kobiet początkowo planowano rozegrać w 2026 roku, jednak FIFA przełożyła je na 2028 rok. Federacja wyjaśniła to dążeniem do zapewnienia oddzielnego okna w kalendarzu po Mistrzostwach Świata Kobiet 2027 i przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi 2028 w Los Angeles. Wybierając USA na gospodarza, FIFA uwzględniła także doświadczenie kraju w organizacji turniejów federacji, poziom infrastruktury i usług oraz zainteresowanie kobiecą piłką nożną.

Czytaj nas na