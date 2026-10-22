ФИФА объявила, что США примут первый женский клубный чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет с 5 по 30 января 2028 года, сообщает Al Jazeera English.

Участие 16 клубов

В дебютном турнире выступят 16 ведущих клубов из всех шести континентальных конфедераций. В ФИФА заявили, что введение соревнования станет важным этапом профессионализации и глобального развития женского клубного футбола. Организация рассчитывает, что турнир предоставит элитным клубам мировую площадку для соревнований, которые будут проходить раз в четыре года.

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Турнир перенесли на два года

Первый женский клубный чемпионат мира первоначально планировали провести в 2026 году, однако ФИФА перенесла его на 2028 год. В федерации объяснили это стремлением обеспечить отдельное окно в календаре после женского чемпионата мира 2027 года и перед летними Олимпийскими играми 2028 года в Лос-Анджелесе. Выбирая США хозяином, ФИФА также учла опыт страны в организации турниров федерации, уровень инфраструктуры и услуг, а также интерес к женскому футболу.

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