W Turynie we Włoszech Juventus zremisował 2:2 z francuskim Rennes w meczu Ligi Europy. Turyński klub stracił pierwsze punkty w obecnej kampanii turnieju, informuje Channel NewsAsia.

Remis w Turynie

Zeki Celik wyprowadził Juventus na prowadzenie już w piątej minucie. Dziesięć minut później Musa Al-Taamari wyrównał, zdobywając swojego pierwszego gola w tej edycji rozgrywek. Pod koniec pierwszej połowy Rennes objęło prowadzenie dzięki rzutowi karnemu wykorzystanemu przez Boulaye Dia.

W 67. minucie Nick Woltemade również zdobył bramkę z rzutu karnego i przywrócił równowagę. Pod koniec meczu John Lucumi posłał piłkę do bramki Rennes, jednak gol został anulowany z powodu spalonego. Remis pozwolił Juventusowi uniknąć drugiej kolejnej porażki po domowej przegranej 0:3 z Lazio w Serie A.

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Liderowanie Bayera

Niemiecki Bayer pokonał grecki OFI 2:0. Jonas Hofmann strzelił oba gole w ciągu trzech minut po niespodziewanym występie w wyjściowym składzie, do którego trafił z powodu kontuzji Martina Terriera. Bayer odniósł trzecie kolejne zwycięstwo, zdobył dziewięć punktów i objął prowadzenie w tabeli, wyprzedzając Ferencvaros różnicą bramek.

W innym meczu Sunderland zremisował 1:1 z polskim Lechem: Timur Tutiierov zdobył bramkę w drugiej minucie, a Leo Bengtsson wyrównał w 70. minucie. Sunderland ma siedem punktów — tyle samo co Juventus, który zajmuje czwarte miejsce.

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