在意大利都灵，尤文图斯在一场欧联杯比赛中与法国雷恩2比2战平。都灵俱乐部在本届赛事中首次丢分，Channel NewsAsia报道。

都灵平局

泽基·切利克在第5分钟便帮助尤文图斯取得领先。10分钟后，穆萨·阿尔-塔马里将比分扳平，打入了自己在本届赛事中的首粒进球。上半场结束前，雷恩凭借布拉耶·迪亚罚进的点球取得领先。

第67分钟，尼克·沃尔特马德同样通过点球破门，重新扳平比分。比赛末段，约翰·卢库米将球送入雷恩球门，但进球因越位被取消。这场平局让尤文图斯避免了继意甲主场0比3负于拉齐奥后遭遇两连败。

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勒沃库森领跑

德国勒沃库森以2比0战胜希腊OFI。由于马丁·特里耶受伤，约纳斯·霍夫曼意外进入首发阵容，并在三分钟内打入两球。勒沃库森取得三连胜，积9分并凭借净胜球优势力压费伦茨瓦罗斯，登上积分榜榜首。

在另一场比赛中，桑德兰与波兰莱赫1比1战平：季穆尔·图季耶罗夫在第2分钟破门，莱奥·本特松在第70分钟扳平比分。桑德兰积7分，与排名第四的尤文图斯积分相同。

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