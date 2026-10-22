В Турине, Италия, «Ювентус» сыграл вничью 2:2 с французским «Ренном» в матче Лиги Европы. Туринский клуб потерял первые очки в нынешней кампании турнира, сообщает Channel NewsAsia.

Ничья в Турине

Зеки Челик вывел «Ювентус» вперёд уже на пятой минуте. Через 10 минут Муса Аль-Таамари сравнял счёт, забив свой первый гол в этом розыгрыше соревнования. В конце первого тайма «Ренн» вышел вперёд благодаря пенальти, который реализовал Булайе Диа.

На 67-й минуте Ник Вольтемаде также забил с пенальти и восстановил равновесие. В конце матча Джон Лукуми отправил мяч в ворота «Ренна», однако гол был отменён из-за офсайда. Ничья позволила «Ювентусу» избежать второго подряд поражения после домашнего проигрыша «Лацио» со счётом 0:3 в Серии А.

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Лидерство «Байера»

Немецкий «Байер» победил греческий ОФИ со счётом 2:0. Йонас Хофман забил оба мяча в течение трёх минут после неожиданного появления в стартовом составе, куда он попал из-за травмы Мартена Терье. «Байер» одержал третью победу подряд, набрал девять очков и возглавил таблицу, опережая «Ференцварош» по разнице мячей.

В ещё одном матче «Сандерленд» сыграл 1:1 с польским «Лехом»: Тимур Тутиеpов забил на второй минуте, а Лео Бенгтссон сравнял счёт на 70-й. У «Сандерленда» семь очков — столько же, сколько у «Ювентуса», который занимает четвёртое место.

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