Amerykańska narciarka alpejska Paula Moltzan wygrała inauguracyjne zawody sezonu Pucharu Świata w slalomie gigancie w Sölden w Austrii. 32-letnia zawodniczka odniosła pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, wyprzedzając reprezentantkę Albanii Larę Colturi o 0,01 sekundy, informuje The Guardian.

Decydujący drugi przejazd

Po pierwszym przejeździe Moltzan zajmowała piąte miejsce, ale w drugim uzyskała czas 1 minuty i 7,86 sekundy, obejmując prowadzenie. Jej łączny wynik wyniósł 2 minuty i 14,82 sekundy. Colturi, która po pierwszym przejeździe była szósta, ukończyła rywalizację z czasem 2 minut i 14,83 sekundy.

Niemka Emma Aicher zajęła trzecie miejsce, tracąc do zwyciężczyni 0,52 sekundy. Szwedka Sara Hector spadła z drugiego miejsca po pierwszym przejeździe na czwarte. Amerykanka Mikaela Shiffrin, która prowadziła po pierwszym przejeździe, zakończyła zawody na siódmym miejscu, tracąc do Moltzan 0,83 sekundy.

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Pierwsze zwycięstwo po dziesięciu podium

Moltzan zadebiutowała w Pucharze Świata w 2012 roku. Przed startem w Sölden dziesięć razy zajmowała drugie lub trzecie miejsce w zawodach, ale jeszcze nie zwyciężyła. Według publikacji została najstarszą kobietą, która odniosła pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim.

W maju Moltzan zakończyła 18-letnią współpracę z francuskim producentem Rossignol i przeszła do Van Deer–Red Bull Sports. Została pierwszą kobietą, która wystąpiła w barwach austriackiej marki, dostarczającej wcześniej sprzęt wyłącznie mężczyznom.

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