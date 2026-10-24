Американская горнолыжница Паула Мольцан победила на стартовом этапе сезона Кубка мира по гигантскому слалому в Зёльдене, Австрия. 32-летняя спортсменка одержала первую победу на этапах Кубка мира, опередив представительницу Албании Лару Колтури на 0,01 секунды, сообщает The Guardian.

Решающий второй заезд

После первой попытки Мольцан занимала пятое место, но во втором заезде показала время 1 минута 7,86 секунды и вышла в лидеры. Ее суммарный результат составил 2 минуты 14,82 секунды. Колтури, которая после первого заезда была шестой, финишировала со временем 2 минуты 14,83 секунды.

Третьей стала немка Эмма Айхер, уступившая победительнице 0,52 секунды. Шведка Сара Хектор опустилась со второго места после первого заезда на четвертое. Американка Микаэла Шиффрин, лидировавшая после первой попытки, завершила соревнования седьмой, проиграв Мольцан 0,83 секунды.

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Первая победа после десяти подиумов

Мольцан дебютировала на Кубке мира в 2012 году. До старта в Зёльдене она десять раз финишировала второй или третьей на этапах, но еще не побеждала. По данным издания, она стала самой возрастной женщиной, одержавшей первую победу в Кубке мира по горнолыжному спорту.

В мае Мольцан прекратила 18-летнее сотрудничество с французским производителем Rossignol и перешла в Van Deer–Red Bull Sports. Она стала первой женщиной, выступившей за австрийский бренд, который до этого поставлял экипировку только мужчинам.

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