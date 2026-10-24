美国高山滑雪运动员宝拉·莫尔赞在奥地利索尔登举行的世界杯大回转赛季揭幕站中夺冠。这位32岁的运动员获得了个人首个世界杯分站赛冠军，以0.01秒的优势领先阿尔巴尼亚选手拉拉·科尔图里，据《卫报》报道。

决定性的第二轮

首轮过后，莫尔赞排名第五，但她在第二轮滑出1分7.86秒的成绩并升至领先位置。她的总成绩为2分14.82秒。首轮排名第六的科尔图里以2分14.83秒完赛。

德国选手埃玛·艾歇尔获得第三名，落后冠军0.52秒。瑞典选手萨拉·赫克托从首轮后的第二名降至第四名。首轮领先的美国选手米凯拉·希弗林最终排名第七，落后莫尔赞0.83秒。

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十次登上领奖台后的首场胜利

莫尔赞于2012年首次参加世界杯。在索尔登站开始前，她曾十次在分站赛中获得第二或第三名，但尚未取胜。据该报报道，她成为高山滑雪世界杯中获得个人首胜的最年长女性。

5月，莫尔赞结束了与法国制造商Rossignol长达18年的合作，转投Van Deer–Red Bull Sports。她成为首位代表这一奥地利品牌参赛的女性，此前该品牌仅向男性提供装备。

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