W chińskim Ningbo tenisistka z Kazachstanu Elena Rybakina awansowała do finału turnieju Ningbo Open, pokonując Dianę Sznaider w dwóch setach — 6:3, 7:5. Obrończyni tytułu zagra w niedzielę o tytuł z Kanadyjką Leylah Fernandez, informuje Channel NewsAsia.

Zwycięstwo nad Sznaider

Rybakina, którą źródło nazywa liderką światowego rankingu, aktywnie rozpoczęła mecz półfinałowy i dzięki mocnym uderzeniom z głębi kortu kontrolowała pierwszego seta. Zakończyła partię przy 11. piłce setowej po krótkim spadku formy.

W drugim secie 27-letnia tenisistka miała problemy z celnością pierwszego serwisu. Przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 4:3, ale w dziesiątym gemie przegrała własny serwis do zera. Następnie Rybakina ponownie wyszła na prowadzenie dzięki mocnym uderzeniom i pewną grą przy własnym serwisie zakończyła mecz.

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Rywalka w finale

Fernandez w wcześniejszym półfinale pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą takim samym wynikiem — 6:3, 7:5. Decydujący mecz odbędzie się w centrum tenisowym Yinzhou International Tennis Centre w Ningbo we wschodnich Chinach.

Rybakina przyjechała bronić tytułu po porażce w Pekinie i urazie stopy, przez który opuściła turniej w Wuhanie. Źródło zaznacza również, że jest ona zwyciężczynią Australian Open i US Open.

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