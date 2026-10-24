莱巴金娜晋级宁波网球公开赛决赛——Channel NewsAsia

在中国宁波，哈萨克斯坦网球选手叶连娜·莱巴金娜以6:3、7:5直落两盘击败戴安娜·施耐德，晋级宁波网球公开赛决赛。据Channel NewsAsia报道，作为赛事卫冕冠军，她将于周日与加拿大选手莱拉·费尔南德斯争夺冠军。

战胜施耐德

莱巴金娜被消息来源称为世界第一，她在半决赛开局积极，凭借强有力的底线击球掌控了首盘。她在比赛短暂下滑后，凭借第11个盘点结束了这一盘。

在第二盘中，这位27岁的网球选手在一发准确性方面遇到问题。她完成破发并以4:3领先，但在第十局自己的发球局被对手零封。此后，莱巴金娜凭借强力击球再次取得领先，并以稳健的发球表现拿下比赛。

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决赛对手

费尔南德斯在此前的半决赛中以相同比分6:3、7:5击败捷克选手玛丽·鲍兹科娃。决赛将在中国东部宁波的Yinzhou International Tennis Centre举行。

莱巴金娜在北京失利并遭遇脚部受伤后前来卫冕，这一伤病使她缺席了武汉的比赛。消息来源还指出，她是澳大利亚网球公开赛和美国网球公开赛冠军。

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