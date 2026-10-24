В китайском Нинбо теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира Ningbo Open, обыграв Диану Шнайдер в двух сетах — 6:3, 7:5. Действующая чемпионка турнира в воскресенье сыграет за титул с канадкой Лейлой Фернандес, сообщает Channel NewsAsia.

Победа над Шнайдер

Рыбакина, которую источник называет первой ракеткой мира, активно начала полуфинальный матч и благодаря мощным ударам с задней линии контролировала первый сет. Она завершила партию с 11-го сетбола после кратковременного спада в игре.

Во втором сете у 27-летней теннисистки возникли проблемы с точностью первой подачи. Она сделала брейк и повела 4:3, но в десятом гейме проиграла свою подачу под ноль. После этого Рыбакина вновь вышла вперед благодаря мощным ударам и уверенной игрой на подаче завершила матч.

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Соперница в финале

Фернандес в предыдущем полуфинале победила чешку Мари Боузкову с таким же счетом — 6:3, 7:5. Решающий матч состоится в теннисном центре Yinzhou International Tennis Centre в Нинбо на востоке Китая.

Рыбакина приехала защищать титул после поражения в Пекине и травмы стопы, из-за которой пропустила турнир в Ухане. Источник также отмечает, что она является победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США.

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