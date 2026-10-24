Aston Villa pokonała Manchester City 2:1 na Villa Park w meczu Premier League. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Nicolas Jackson — w 6. i 60. minucie, a dla gości trafił Erling Haaland. Zwycięstwo przerwało bezbłędną serię City w lidze, informuje The Guardian.

Błąd na początku meczu

Aston Villa otworzyła wynik już w szóstej minucie. Obrońca Manchesteru City Marc Guéhi nie zdołał właściwie przyjąć podania Rúbena Diasa, po czym Jackson przechwycił piłkę i celnie uderzył. Guéhi otrzymał żółtą kartkę za faul na Jacksonie w pobliżu pola karnego, a w przerwie został zmieniony.

Goście utrzymywali się przy piłce przez 62% czasu gry i oddali siedem celnych strzałów wobec dwóch rywali. Iliman Ndiaye trafił w słupek, a on oraz Rayan Cherki nie zdołali pokonać bramkarza Villi, Ziona Suzukiego.

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Haaland wyrównał, ale Jackson odpowiedział

Po przerwie Ndiaye ograł Iana Maatsena i podał do Haalanda, który głową zdobył swoją 13. bramkę w sezonie. Villa jednak wkrótce ponownie objęła prowadzenie: Jackson podał piłkę do Ibrahima Mbaye, wyszedł do jego podania zwrotnego i skompletował dublet. Bramkarz City Gianluigi Donnarumma nie zdołał zatrzymać strzału, a piłka przeszła pod nim.

Pod koniec spotkania Haaland miał okazję wyrównać, lecz Maatsen wybił piłkę z linii bramkowej. Dla Manchesteru City była to czwarta z rzędu porażka na Villa Park.

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