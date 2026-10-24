阿斯顿维拉在维拉公园球场举行的英超比赛中以2比1击败曼彻斯特城。主队的两粒进球均由尼古拉斯·杰克逊打进，分别发生在第6分钟和第60分钟；客队则由埃尔林·哈兰德破门。这场胜利终结了曼城在联赛中的完美连胜纪录，据《卫报》报道。

比赛开局的失误

阿斯顿维拉在第6分钟便首开纪录。曼彻斯特城后卫马克·格伊未能妥善停下鲁本·迪亚斯的传球，随后杰克逊断球并准确射门得分。格伊在禁区附近对杰克逊犯规而领到黄牌，并在中场休息时被换下。

客队的控球时间占62%，并有7次射正，而对手为2次。伊利曼·恩迪亚耶击中立柱，他和拉扬·谢尔基都未能攻破维拉门将锡安·铃木的球门。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

哈兰德扳平比分，但杰克逊作出回应

下半场，恩迪亚耶晃过伊恩·马特森后将球传给哈兰德，后者头球打进个人本赛季第13球。不过，维拉很快再次取得领先：杰克逊将球传给易卜拉欣·姆巴耶，随后前插接应其传球，完成梅开二度。曼城门将詹路易吉·多纳鲁马未能抱住这次射门，皮球从他身下穿过。

比赛末段，哈兰德有机会扳平比分，但马特森在门线上解围。对于曼彻斯特城而言，这是球队在维拉公园球场遭遇的连续第四场失利。

关注我们在