«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» со счётом 2:1 на «Вилла Парк» в матче Премьер-лиги. Два мяча у хозяев забил Николас Джексон — на 6-й и 60-й минутах, а за гостей отличился Эрлинг Холанд. Победа прервала безупречную серию «Сити» в чемпионате, сообщает The Guardian.

Ошибка в начале матча

«Астон Вилла» открыла счёт уже на шестой минуте. Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи не сумел должным образом принять передачу Рубена Диаша, после чего Джексон перехватил мяч и точно пробил. Гехи получил жёлтую карточку за фол на Джексоне возле штрафной площади и был заменён в перерыве.

Гости владели мячом 62% игрового времени и нанесли семь ударов в створ ворот против двух у соперника. Илиман Ндиайе попал в штангу, а он и Райан Шерки не смогли переиграть вратаря «Виллы» Сиона Судзуки.

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Холанд сравнял счёт, но Джексон ответил

После перерыва Ндиайе обыграл Иана Матсена и отдал передачу на Холанда, который головой забил свой 13-й гол в сезоне. Однако «Вилла» вскоре вновь вышла вперёд: Джексон отдал мяч Ибрагиму Мбае, открылся под его ответную передачу и оформил дубль. Вратарь «Сити» Джанлуиджи Доннарумма не удержал удар, и мяч прошёл под ним.

В конце встречи Холанд имел шанс сравнять счёт, но Матсен вынес мяч с линии ворот. Для «Манчестер Сити» это стало четвёртым подряд поражением на «Вилла Парк».

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