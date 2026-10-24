Arsenal 24 października pokonał Tottenham 2:1 w meczu Women's Super League na Tottenham Hotspur Stadium. Zespół przerwał serię pięciu meczów bez zwycięstwa w lidze i awansował na szóste miejsce w tabeli, informuje Sky Sports.

Szybka odpowiedź Arsenalu

Tottenham objął prowadzenie w 13. minucie: Katinka Tandberg zdobyła bramkę głową po rzucie rożnym Pelovej. Cztery minuty później Georgia Stanway wyrównała mocnym strzałem po podaniu Alessii Russo.

Po przerwie bramkarka Tottenhamu Lize Kop wygrała pojedynek sam na sam z Russo, która wyszła na czystą pozycję po dośrodkowaniu po ziemi Caitlin Foord. W 50. minucie Sombat opuściła boisko na noszach z powodu kontuzji, a w jej miejsce weszła Ella Morris.

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Decydujący rzut karny Russo

W 56. minucie Arsenal otrzymał rzut karny: podczas walki po rzucie rożnym piłka trafiła w wyciągniętą rękę Morris w polu karnym. Russo wykorzystała jedenastkę, pokonując Kop, i wyprowadziła swoją drużynę na prowadzenie.

W 82. minucie Shakira Martinez posłała piłkę do bramki Arsenalu z bliskiej odległości, jednak gol nie został uznany z powodu spalonego. Przed rozpoczęciem kolejki Arsenal miał jedno zwycięstwo w sześciu meczach ligowych, zajmował ósme miejsce i tracił sześć punktów do czwartego Tottenhamu.

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