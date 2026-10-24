Арсенал переміг Тоттенгем 2:1 і перервав безвиграшну серію — Sky Sports News

«Арсенал» 24 жовтня переміг «Тоттенгем» із рахунком 2:1 у матчі жіночої Суперліги на Tottenham Hotspur Stadium. Команда перервала п’ятиматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті та піднялася на шосте місце в таблиці, повідомляє Sky Sports.

Швидка відповідь Арсеналу

«Тоттенгем» відкрив рахунок на 13-й хвилині: Катінка Тандберг забила головою після кутового Пелови. За чотири хвилини Джорджія Стенвей зрівняла рахунок потужним ударом після передачі Алессії Руссо.

Після перерви воротарка «Тоттенгема» Лізе Коп виграла дуель у Руссо, коли та вийшла віч-на-віч після прострілу Кейтлін Фурд. На 50-й хвилині Сомбат залишила поле на ношах через травму, а замість неї вийшла Елла Морріс.

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Вирішальний пенальті Руссо

На 56-й хвилині «Арсенал» отримав пенальті: під час боротьби після кутового м’яч влучив у витягнуту руку Морріс у штрафному майданчику. Руссо реалізувала одинадцятиметровий, перегравши Коп, і вивела свою команду вперед.

На 82-й хвилині Шекіра Мартінес відправила м’яч у ворота «Арсеналу» з близької відстані, однак гол не зарахували через офсайд. Перед початком туру «Арсенал» мав одну перемогу в шести матчах ліги, посідав восьме місце та відставав від четвертого «Тоттенгема» на шість очок.

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