«Арсенал» 24 октября обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в матче Женской суперлиги на Tottenham Hotspur Stadium. Команда прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и поднялась на шестое место в таблице, сообщает Sky Sports.

Быстрый ответ «Арсенала»

«Тоттенхэм» открыл счет на 13-й минуте: Катинка Тандберг забила головой после углового Пеловы. Через четыре минуты Джорджия Стэнуэй сравняла счет мощным ударом после передачи Алессии Руссо.

После перерыва вратарь «Тоттенхэма» Лизе Коп выиграла дуэль у Руссо, когда та вышла один на один после прострела Кейтлин Фурд. На 50-й минуте Сомбат покинула поле на носилках из-за травмы, а вместо нее вышла Элла Моррис.

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Решающий пенальти Руссо

На 56-й минуте «Арсенал» получил пенальти: во время борьбы после углового мяч попал в вытянутую руку Моррис в штрафной площади. Руссо реализовала одиннадцатиметровый, переиграв Коп, и вывела свою команду вперед.

На 82-й минуте Шакира Мартинес отправила мяч в ворота «Арсенала» с близкого расстояния, однако гол не засчитали из-за офсайда. Перед началом тура «Арсенал» имел одну победу в шести матчах лиги, занимал восьмое место и отставал от идущего четвертым «Тоттенхэма» на шесть очков.

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