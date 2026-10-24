Polski skoczek Klemens Joniak zajął trzecie miejsce w zawodach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Klingenthal w Niemczech. Zwycięzcą zawodów został Norweg Marius Lindvik, a drugie miejsce zajął Japończyk Ren Nikaido. Według Interia Sport Joniak zdobył 283,5 punktu.

Joniak utrzymał miejsce na podium

W pierwszej serii 21-letni Joniak skoczył 141,5 metra i zajmował trzecią pozycję. W finale uzyskał 142,5 metra, objął prowadzenie i zapewnił sobie miejsce w czołowej trójce.

Nikaido, który skakał po Polaku, osiągnął 140 metrów po obniżeniu belki startowej i wyprzedził Joniaka. Lindvik również ruszał z niższej belki, skoczył 147 metrów i wygrał z wynikiem 295,7 punktu. Nikaido zdobył 290 punktów.

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Tomasiak awansował na siódme miejsce

Kacper Tomasiak, który dzień wcześniej wygrał kwalifikacje skokiem na 144 metry, po pierwszej serii był 15. Jego pierwsza próba wyniosła 135,5 metra. W finale 19-letni zawodnik skoczył 143 metry, przekroczył rozmiar skoczni i awansował na siódmą pozycję z łącznym wynikiem 262,9 punktu.

Do serii finałowej awansował także Jakub Wolny, który zajął 27. miejsce, zdobywając 112,2 punktu. Paweł Wąsek i Maciej Kot nie zakwalifikowali się do drugiej rundy i zakończyli zawody odpowiednio na 36. i 46. pozycji. Wąsek skoczył 125 metrów, a Kot 121 metrów.

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