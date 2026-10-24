Amerykanin Frederick Richard wygrał ćwiczenia wolne na mistrzostwach świata w gimnastyce sportowej w Rotterdamie w Holandii. W finale 22-letni zawodnik uzyskał 14,633 pkt, wyprzedzając Brytyjczyka Jake’a Jarmana o 0,033 pkt. Trzecie miejsce zajął Izraelczyk Artem Dolgopyat.

Pierwsze złoto mistrzostw świata

Jak informuje The Guardian, jest to pierwszy w karierze Richarda tytuł mistrza świata. Jarman przystępował do rywalizacji jako aktualny mistrz świata w ćwiczeniach wolnych, a wśród finalistów było dwóch ostatnich mistrzów olimpijskich w tej konkurencji.

Richard został pierwszym amerykańskim gimnastykiem, który zdobył złoto mistrzostw świata w ćwiczeniach wolnych od czasu Paula Hamma, który dzielił pierwsze miejsce w 2003 roku. Wcześniej Richard wywalczył brąz w wieloboju na mistrzostwach świata w 2023 roku w Antwerpii oraz pomógł reprezentacji USA zdobyć brąz drużynowy na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku w Paryżu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Medale w skoku przez stół

W skoku przez stół kobiet Brazylijka Rebeca Andrade zdobyła trzeci tytuł mistrzyni świata. Amerykanki Claire Pease i Skye Blakely wywalczyły odpowiednio srebrny i brązowy medal. Dla 17-letniej Pease był to pierwszy indywidualny medal mistrzostw świata, a Blakely dołożyła brąz do złota w wieloboju, które zdobyła dzień wcześniej.

Mistrzostwa zakończą się w niedzielę finałami na równoważni i w ćwiczeniach wolnych kobiet, a także w skoku przez stół, ćwiczeniach na poręczach i drążku wśród mężczyzn.

Czytaj nas na