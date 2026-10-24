美国选手弗雷德里克·理查德在荷兰鹿特丹举行的世界竞技体操锦标赛自由体操项目中夺冠。决赛中，这位22岁的运动员得到14.633分，以0.033分领先英国选手杰克·贾曼。以色列选手阿尔乔姆·多尔戈皮亚特获得第三名。

首枚世锦赛金牌

据《卫报》报道，这是理查德职业生涯中的首个世界冠军头衔。贾曼以自由体操现任世界冠军的身份参加比赛，而决赛选手中包括该项目最近两届奥运冠军。

理查德成为自保罗·哈姆以来首位赢得世锦赛自由体操金牌的美国体操运动员；哈姆在2003年并列第一。此前，理查德在2023年安特卫普世锦赛全能项目中获得铜牌，并帮助美国队在2024年巴黎奥运会上获得团体铜牌。

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跳马奖牌

在女子跳马项目中，巴西选手丽贝卡·安德拉德赢得了个人第三个世界冠军头衔。美国选手克莱尔·皮斯和斯凯·布莱克利分别获得银牌和铜牌。对于17岁的皮斯而言，这是她首枚世锦赛个人奖牌；布莱克利则在前一天赢得全能金牌后再添一枚铜牌。

本届锦标赛将于周日结束，届时将进行女子平衡木和自由体操决赛，以及男子跳马、双杠和单杠决赛。

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