波兰跳台滑雪运动员克莱门斯·约尼亚克在德国克林根塔尔举行的夏季大奖赛跳台滑雪分站赛中获得第三名。挪威选手马里乌斯·林德维克赢得比赛，日本选手连二阶堂获得第二名。据Interia Sport报道，约尼亚克得到283.5分。

约尼亚克保住领奖台位置

在第一轮中，21岁的约尼亚克跳出141.5米，位列第三。决赛中，他跳出142.5米，一度取得领先，并确保自己跻身前三名。

在这名波兰选手之后出场的二阶堂，在起跳台降低后跳出140米，超过了约尼亚克。林德维克同样从较低的起跳台出发，跳出147米，以295.7分获胜。二阶堂得到290分。

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托马夏克升至第七名

卡茨珀·托马夏克此前一天凭借144米的一跳赢得资格赛，但在第一轮后排名第15位。他的第一次试跳为135.5米。决赛中，这名19岁的运动员跳出143米，超过了跳台尺寸，并以262.9分升至第七位。

雅库布·沃尔内也晋级决赛轮，以112.2分排名第27位。帕维尔·翁塞克和马切伊·科特未能进入第二轮，分别以第36名和第46名结束比赛。翁塞克跳出125米，科特跳出121米。

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