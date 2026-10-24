Польский прыгун Клеменс Йоняк занял третье место на этапе Летнего Гран-при по прыжкам на лыжах в Клингентале, Германия. Победителем соревнований стал норвежец Мариус Линдвик, а второе место занял японец Рен Никайдо. По данным Interia Sport, Йоняк набрал 283,5 балла.

Йоняк сохранил место на пьедестале

В первой серии 21-летний Йоняк прыгнул на 141,5 метра и занимал третью позицию. В финале он показал результат 142,5 метра, вышел в лидеры и гарантировал себе место в тройке призёров.

Никайдо, прыгавший после поляка, преодолел 140 метров после снижения стартовой платформы и опередил Йоняка. Линдвик также стартовал с более низкой платформы, прыгнул на 147 метров и победил с результатом 295,7 балла. Никайдо набрал 290 баллов.

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Томасьяк поднялся на седьмое место

Кацпер Томасьяк, который накануне выиграл квалификацию с прыжком на 144 метра, после первой серии был 15-м. Его первая попытка составила 135,5 метра. В финале 19-летний спортсмен прыгнул на 143 метра, превысил размер трамплина и поднялся на седьмую позицию с итоговым результатом 262,9 балла.

В финальную серию также прошёл Якуб Вольный: он занял 27-е место, набрав 112,2 балла. Павел Вонсек и Мацей Кот не вышли во второй раунд и завершили соревнования соответственно на 36-й и 46-й позициях. Вонсек прыгнул на 125 метров, Кот — на 121 метр.

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