Сборная Польши не выступит в воскресном командном смешанном турнире Летнего Гран-при по прыжкам на лыжах в Клингентале, Германия. Причиной стала слабость Наталии Словик после проблем с желудком, которые спортсменка испытывала в пятницу, сообщает Interia Sport.

Нет замены в составе

По данным Skijumping.pl, на которые ссылается Interia Sport, штаб женской сборной Польши сообщил о существенном ослаблении 21-летней Словик. Тренеры решили не рисковать ее здоровьем. В Клингентале нет другой польской прыгуньи с трамплина, которая могла бы заменить Словик и укомплектовать команду из четырех участников для смешанного турнира.

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Результаты индивидуального турнира

В субботу, 24 октября, на Sparkasse Vogtland Arena состоялся индивидуальный турнир Летнего Гран-при. Клеменс Йоняк завершил соревнования на подиуме. Кацпер Томасьяк, которого в польской команде считали одним из главных претендентов на высокий результат, занял седьмое место.

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