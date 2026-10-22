FIFA zwiększyła wypłaty przygotowawcze dla drużyn, które zagrają na mistrzostwach świata kobiet 2027 w Brazylii, do 2,5 mln dolarów dla każdej z 32 reprezentacji. Kwota ta będzie odpowiadać środkom, które otrzymali uczestnicy męskich mistrzostw świata 2026, donosi The Guardian.

Fundusz przygotowawczy wyniesie 80 mln dolarów

Łączna kwota środków na przygotowania do turnieju wyniesie 80 mln dolarów. Przed mistrzostwami świata kobiet 2023, których współgospodarzami były Australia i Nowa Zelandia, na te potrzeby przeznaczono 31 mln dolarów.

FIFA zagwarantowała również wszystkim piłkarkom loty klasą biznes lub loty czarterowe. Ponadto każda zawodniczka będzie miała osobny pokój hotelowy, zamiast dzielić go z innymi sportsmenkami.

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Warunki zakwaterowania i lotów

FIFA oświadczyła, że nowe warunki dla uczestniczek kobiecego turnieju będą odpowiadać standardom męskich mistrzostw świata. Kwestia lotów i zakwaterowania wywoływała kontrowersje podczas poprzednich turniejów.

Według badania międzynarodowego związku zawodowego zawodników FIFPRO, przeprowadzonego po mistrzostwach świata 2023, 80% piłkarek wracało z turnieju klasą biznes. W klasie biznes na zawody leciało 94% ankietowanych. FIFA nie określiła jeszcze wysokości całkowitego funduszu nagród mistrzostw świata kobiet 2027.

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