ФІФА зрівняла підготовчі виплати для жіночого ЧС із чоловічими — The Guardian

ФІФА збільшила підготовчі виплати для команд, що зіграють на жіночому чемпіонаті світу 2027 року в Бразилії, до $2,5 млн для кожної з 32 збірних. Ця сума відповідатиме коштам, які отримували учасники чоловічого чемпіонату світу 2026 року, повідомляє The Guardian.

Підготовчий фонд становитиме $80 млн

Загальний обсяг коштів на підготовку до турніру становитиме $80 млн. Перед жіночим чемпіонатом світу 2023 року, який спільно приймали Австралія та Нова Зеландія, на ці потреби виділили $31 млн.

ФІФА також гарантувала всім футболісткам перельоти бізнес-класом або чартерними рейсами. Крім того, кожна гравчиня матиме окремий номер у готелі, а не ділитиме його з іншими спортсменками.

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Умови проживання та перельотів

У ФІФА заявили, що нові умови для учасниць жіночого турніру відповідатимуть стандартам чоловічого чемпіонату світу. Питання перельотів і проживання викликало суперечки під час попередніх турнірів.

За даними опитування міжнародної профспілки гравців FIFPRO, проведеного після чемпіонату світу 2023 року, 80% футболісток поверталися з турніру бізнес-класом. Під час перельоту на змагання бізнес-класом летіли 94% опитаних. Розмір загального призового фонду жіночого чемпіонату світу 2027 року ФІФА ще не визначила.

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