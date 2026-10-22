ФИФА увеличила подготовительные выплаты для команд, которые сыграют на женском чемпионате мира 2027 года в Бразилии, до $2,5 млн для каждой из 32 сборных. Эта сумма будет соответствовать средствам, которые получали участники мужского чемпионата мира 2026 года, сообщает The Guardian.

Подготовительный фонд составит $80 млн

Общий объем средств на подготовку к турниру составит $80 млн. Перед женским чемпионатом мира 2023 года, который совместно принимали Австралия и Новая Зеландия, на эти нужды выделили $31 млн.

ФИФА также гарантировала всем футболисткам перелеты бизнес-классом или чартерными рейсами. Кроме того, каждая игрок будет иметь отдельный номер в гостинице, а не делить его с другими спортсменками.

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Условия проживания и перелетов

В ФИФА заявили, что новые условия для участниц женского турнира будут соответствовать стандартам мужского чемпионата мира. Вопрос перелетов и проживания вызывал споры во время предыдущих турниров.

Согласно опросу международного профсоюза игроков FIFPRO, проведенному после чемпионата мира 2023 года, 80% футболисток возвращались с турнира бизнес-классом. Во время перелета на соревнования бизнес-классом летели 94% опрошенных. Размер общего призового фонда женского чемпионата мира 2027 года ФИФА еще не определила.

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