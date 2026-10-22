Były holenderski piłkarz Edgar Davids, znany z występów na najwyższym poziomie, został ambasadorem rosyjskiej firmy bukmacherskiej Winline, objętej sankcjami. W ten sposób Davids nawiązał współpracę z rosyjską organizacją bukmacherską, wokół której wybuchł skandal związany z jej statusem objętym sankcjami.

Współpraca Davidsa z Rosjanami

Davids stał się głównym bohaterem zakrojonej na szeroką skalę kampanii rosyjskiego bukmachera, która rozpoczęła się wraz z premierą nowego spotu reklamowego.

Warto zauważyć, że w 2023 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie sankcji wobec bukmacherów powiązanych z Rosją, wśród których znalazła się również firma Winline.

Edgar Davids: co wiadomo

53-letni Edgar Davids jest jednym z najbardziej znanych holenderskich piłkarzy swojego pokolenia. W trakcie swojej kariery grał w „Ajaxie”, „Milanie”, „Juventusie”, „Barcelonie”, „Interze” i „Tottenhamie”.

W barwach „Ajaxa” Davids wygrał Ligę Mistrzów w 1995 roku i trzykrotnie zdobył mistrzostwo Holandii. Z „Juventusem” trzykrotnie zwyciężył w mistrzostwach Włoch.

W barwach reprezentacji Holandii Davids wystąpił na Mistrzostwach Świata w 1998 roku oraz na trzech mistrzostwach Europy.

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