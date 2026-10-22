曾效力于顶级联赛的荷兰前足球运动员埃德加·戴维斯，已成为受制裁的俄罗斯博彩公司Winline的品牌大使。 由此，戴维斯开始与这家因受制裁而引发争议的俄罗斯博彩机构展开合作。

达维兹与俄罗斯方的合作

戴维斯成为了这家俄罗斯博彩公司大规模宣传活动的主角，该活动随着新宣传片的发布正式启动。

值得注意的是，2023年，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了国家安全与国防委员会关于对与俄罗斯有关联的博彩公司实施制裁的决议，其中就包括Winline。

埃德加·戴维斯：已知信息

53岁的埃德加·戴维斯是同辈荷兰足球运动员中最著名的人物之一。 职业生涯中，他曾效力于“阿贾克斯”、“AC米兰”、“尤文图斯”、“巴塞罗那”、“国际米兰”和“托特纳姆热刺”。

在“阿贾克斯”效力期间，戴维斯于1995年夺得欧洲冠军联赛冠军，并三次获得荷兰联赛冠军。在“尤文图斯”期间，他三次夺得意大利甲联赛冠军。

代表荷兰国家队，戴维斯参加了1998年世界杯以及三届欧洲杯。

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