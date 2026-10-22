Легенда футбола Эдгар Давидс стал послом российской букмекерской компании Winline
Бывший нидерландский футболист Эдгар Давидс, известный своими выступлениями на высшем уровне, стал послом российской букмекерской компании Winline, которая находится под санкциями. Таким образом, Давидс начал сотрудничество с российской букмекерской организацией, вокруг которой разгорелся скандал из-за её санкционного статуса.
Сотрудничество Давидса с россиянами
Давидс стал главным героем масштабной кампании российского букмекера, которая стартовала с премьеры нового ролика.
Стоит отметить, что в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против связанных с Россией букмекерских контор, среди которых была и Winline.
Эдгар Давидс: что известно
53-летний Эдгар Давидс — один из самых известных нидерландских футболистов своего поколения. За свою карьеру он выступал за «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Интер» и «Тоттенхэм».
В составе «Аякса» Давидс выиграл Лигу чемпионов в 1995 году и трижды становился чемпионом Нидерландов. С «Ювентусом» он трижды побеждал в чемпионате Италии.
За сборную Нидерландов Давидс выступал на чемпионате мира 1998 года и на трёх чемпионатах Европы.
Легенда футбола Карлос Вальдеррама избавился от своей знаменитой прически.
Тима Макгроу включили в Зал славы кантри-музыки — Rolling Stone.
Синди Кроуфорд впервые высказалась о смерти своего 27-летнего сына.
Финалист шоу «МастерШеф» Виктор Перехрест, будучи раненым, спас товарища на фронте.