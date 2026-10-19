Фіналіст МастерШефу Віктор Перехрест пораненим урятував побратима на фронті

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Фіналіст четвертого сезону шоу «МастерШеф» Віктор Перехрест зазнав поранення під час бойових дій. Попри це, військовий зміг врятувати життя побратиму.

Віктор Перехрест став свідком того, як окупанти уразили групу українських військових. Тоді ж він вирушив на допомогу побратимам та допоміг військовому з позивним Аматі. «Ризикуючи життям, він дістався до них і надав медичну допомогу військовому з позивним «Аматі». «Аматі» після цього зміг знайти місце, щоб сховатися від ворожих дронів і чекати зручного моменту для евакуації. Через деякий час Віктор сам теж отримав поранення», – йдеться у дописі військових.

Попри поранення воїн повернувся до свого побратима Аматі, щоб принести йому води. Так Віктор Перехрест допоміг ще двом пораненим військовим та Аматі евакуюватися. «Відстань більше 10 км зайняла дві доби – але всі залишились живими. Зараз і Віктор, і «Аматі» проходять лікування. Про цей випадок військовий каже: «Вдача посміхається підготовленим», – розповіли в Силах оборони.

Віктор Перехрест чотири роки перебуває на захисті країни. Він служить у лавах 101-ї окремої бригади Сил ТрО ЗС України. Він має позивний Пальто. Як розповіли в Силах оборони, фіналіст «МастерШефу» за можливості користується своїми кулінарними навичками та готує для побратимів домашні вареники й чебуреки.

Джерело: Сили територіальної оборони ЗСУ

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