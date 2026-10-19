Финалист шоу «МастерШеф» Виктор Перехрест, будучи раненым, спас товарища на фронте

Финалист четвёртого сезона шоу «МастерШеф» Виктор Перехрест получил ранение в ходе боевых действий. Несмотря на это, военный сумел спасти жизнь своему побратиму.

Виктор Перехрест стал свидетелем того, как оккупанты обстреляли группу украинских военных. Тогда же он отправился на помощь сослуживцам и оказал помощь военному с позывным «Амати». «Рискуя жизнью, он добрался до них и оказал медицинскую помощь военному с позывным «Амати». «Амати» после этого смог найти место, чтобы укрыться от вражеских дронов и дождаться подходящего момента для эвакуации. Через некоторое время Виктор сам тоже получил ранение», – говорится в сообщении военных.

Несмотря на ранение, воин вернулся к своему сослуживцу Амати, чтобы принести ему воды. Так Виктор Перехрест помог ещё двум раненым военным и Амати эвакуироваться. «Расстояние более 10 км преодолели за двое суток – но все остались живы. Сейчас и Виктор, и «Амати» проходят лечение. Об этом случае военный говорит: «Удача улыбается подготовленным», – рассказали в Силах обороны.

Виктор Перехрест уже четыре года защищает страну. Он служит в рядах 101-й отдельной бригады Сил ТрО ВС Украины. Его позывной — «Пальто». Как рассказали в Силах обороны, финалист «МастерШефа» по возможности использует свои кулинарные навыки и готовит для сослуживцев домашние вареники и чебуреки.

Источник: Силы территориальной обороны ВСУ

Ранее Зеленский заявил об очередном отсутствии предупреждения партнеров о баллистике РФ.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Читай нас в