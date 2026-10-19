Видео: Эммануэль Макрон подвергся волне критики после концерта Селин Дион — Le Parisien

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт певицы Селин Дион. В соцсетях главу государства раскритиковали за этот визит на фоне массовых протестов в стране.

Эммануэль Макрон появился на 15-м концерте французской певицы Селин Дион в Plenitude Arena в Париже. Звезда находится в турне по стране после длительного перерыва из-за болезни. Помимо самой Брижит Макрон, вместе с президентом на шоу присутствовали их внуки.

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Однако пользователи сети возмутились тем, что президент посетил концерт, когда во Франции уже было известно о предстоящих протестах. Поэтому пользователи упрекнули Макрона в том, что он «развлекался накануне общенациональной акции протеста». Такое поведение сочли неуместным.

Источник: Le Parisien

Ранее президент Макрон осудил насилие во время протестов во Франции.

Позже Макрон распорядился проверить готовность полиции после беспорядков во Франции.

Также президент Макрон призвал к спокойствию после беспорядков во Франции.

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