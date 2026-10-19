Президент Макрон закликав до спокою після заворушень у Франції — Kathmandu Post

Президент Франції Еммануель Макрон закликав громадян до спокою після масштабних заворушень, що спалахнули під час протестів через зростання вартості життя та погіршення державних послуг. За даними Kathmandu Post, поліція затримала по всій країні 2 400 осіб, а майже 1 000 правоохоронців дістали поранення.

У телевізійному зверненні Макрон заявив, що мирні протестувальники мають законні претензії, однак їх не слід ототожнювати з тими, хто вдавався до насильства та руйнувань. Президент не став оголошувати надзвичайний стан, як цього вимагали деякі праві політики. Водночас він повідомив, що влада може надати префектам повноваження забороняти акції, якщо це буде потрібно для захисту громадських будівель і місцевого бізнесу.

Сутички в Парижі та Марселі

У неділю нові сутички сталися в Парижі та Марселі. На площі Республіки в Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, а учасники протесту підпалили купи велосипедів. За повідомленням видання, в цьому районі перебували кілька сотень протестувальників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Під час суботніх заворушень у різних містах Франції підпалили мерію, пограбували магазини та розмалювали будівлі графіті. Один учасник протесту помер після зупинки серця під час демонстрації в Парижі. Французький уряд заявив, що відповідальність за насильство несуть ультраліві групи та злочинці, які, за його словами, спровокували пограбування.

Пошкоджені магазини та громадські будівлі

У суботу в маршах у десятках міст взяли участь понад пів мільйона людей. Протести об'єднали місячний студентський рух із ширшим суспільним невдоволенням через дорожнечу та стан державних послуг. Водночас групи, які вдавалися до насильства, атакували поліцейських, поліцейські автомобілі, супермаркети та елітні бутіки.

У Ліможі внаслідок пожежі обвалилася годинникова вежа мерії. Мер міста Гійом Герен заявив, що для захисту Ліможа залучили недостатньо поліцейських, і пригрозив відставкою, якщо місто не отримає коштів на ремонт будівлі. Генеральний директор Carrefour Олександр Бомпар повідомив, що пошкоджено 50 магазинів мережі, з яких 20 були пограбовані; збитки оцінюють у десятки мільйонів євро.

Читай нас у