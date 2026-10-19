法国总统埃马纽埃尔·马克龙在因生活成本上涨和公共服务恶化而引发的大规模骚乱后，呼吁民众保持冷静。据《加德满都邮报》报道，警方在全国范围内拘留了2,400人，近1,000名执法人员受伤。

马克龙在电视讲话中表示，和平示威者的诉求是正当的，但不应将他们与诉诸暴力和破坏的人混为一谈。总统没有像一些右翼政治人士所要求的那样宣布进入紧急状态。同时，他表示，当局可授予省长禁止集会的权力，若这对于保护公共建筑和当地企业是必要的。

巴黎和马赛发生冲突

周日，巴黎和马赛发生新的冲突。在巴黎共和国广场，警方使用了催泪瓦斯，抗议者则点燃了成堆的自行车。据该报报道，该地区有数百名抗议者。

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在周六的骚乱中，法国多个城市的市政厅被纵火，商店遭抢劫，建筑物被涂上涂鸦。一名抗议者在巴黎的一场示威中因心脏骤停死亡。法国政府表示，极左团体和犯罪分子应对暴力负责，并称他们引发了抢劫。

商店和公共建筑受损

周六，数十个城市有超过50万人参加游行。抗议活动将持续一个月的学生运动与公众对高生活成本和公共服务状况的更广泛不满结合在一起。与此同时，诉诸暴力的团体袭击了警察、警车、超市和高档精品店。

在利摩日，市政厅的钟楼因火灾倒塌。市长纪尧姆·盖兰表示，被部署来保护利摩日的警察人数不足，并威胁称，如果该市得不到维修这座建筑的资金，他将辞职。家乐福首席执行官亚历山大·邦帕尔表示，该连锁店有50家门店受损，其中20家遭抢劫；损失估计达数千万欧元。

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