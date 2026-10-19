Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał obywateli do zachowania spokoju po masowych zamieszkach, które wybuchły podczas protestów przeciwko rosnącym kosztom życia i pogarszającym się usługom publicznym. Według Kathmandu Post policja zatrzymała w całym kraju 2 400 osób, a niemal 1 000 funkcjonariuszy zostało rannych.

W telewizyjnym wystąpieniu Macron oświadczył, że pokojowo protestujący mają uzasadnione zastrzeżenia, ale nie należy ich utożsamiać z osobami, które dopuściły się przemocy i zniszczeń. Prezydent nie ogłosił stanu wyjątkowego, czego domagali się niektórzy prawicowi politycy. Jednocześnie poinformował, że władze mogą przyznać prefektom uprawnienia do zakazywania zgromadzeń, jeśli będzie to konieczne dla ochrony budynków publicznych i lokalnych przedsiębiorstw.

Starcia w Paryżu i Marsylii

W niedzielę do nowych starć doszło w Paryżu i Marsylii. Na placu Republiki w Paryżu policja użyła gazu łzawiącego, a uczestnicy protestu podpalili sterty rowerów. Według publikacji w tej okolicy przebywało kilkuset protestujących.

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Podczas sobotnich zamieszek w różnych miastach Francji podpalono ratusz, splądrowano sklepy i pokryto budynki graffiti. Jeden uczestnik protestu zmarł po zatrzymaniu krążenia podczas demonstracji w Paryżu. Francuski rząd oświadczył, że za przemoc odpowiadają grupy skrajnej lewicy i przestępcy, którzy, jak twierdzi, sprowokowali grabieże.

Uszkodzone sklepy i budynki publiczne

W sobotę w marszach w dziesiątkach miast uczestniczyło ponad pół miliona osób. Protesty połączyły trwający miesiąc ruch studencki z szerszym społecznym niezadowoleniem z powodu wysokich kosztów życia i stanu usług publicznych. Jednocześnie grupy, które dopuściły się przemocy, atakowały policjantów, radiowozy, supermarkety i ekskluzywne butiki.

W Limoges w wyniku pożaru zawaliła się wieża zegarowa ratusza. Mer miasta Guillaume Guérin oświadczył, że do ochrony Limoges skierowano zbyt mało policjantów, i zagroził dymisją, jeśli miasto nie otrzyma środków na remont budynku. Dyrektor generalny Carrefour Alexandre Bompard poinformował, że uszkodzonych zostało 50 sklepów sieci, z czego 20 splądrowano; straty szacowane są na dziesiątki milionów euro.

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