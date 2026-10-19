Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан к спокойствию после масштабных беспорядков, вспыхнувших во время протестов из-за роста стоимости жизни и ухудшения государственных услуг. По данным Kathmandu Post, полиция задержала по всей стране 2 400 человек, а почти 1 000 правоохранителей получили ранения.

В телеобращении Макрон заявил, что мирные протестующие имеют законные претензии, однако их не следует отождествлять с теми, кто прибегал к насилию и разрушениям. Президент не стал объявлять чрезвычайное положение, как того требовали некоторые правые политики. В то же время он сообщил, что власти могут предоставить префектам полномочия запрещать акции, если это будет необходимо для защиты общественных зданий и местного бизнеса.

Столкновения в Париже и Марселе

В воскресенье новые столкновения произошли в Париже и Марселе. На площади Республики в Париже полиция применила слезоточивый газ, а участники протеста подожгли кучи велосипедов. По сообщению издания, в этом районе находились несколько сотен протестующих.

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Во время субботних беспорядков в различных городах Франции подожгли мэрию, разграбили магазины и разрисовали здания граффити. Один участник протеста умер после остановки сердца во время демонстрации в Париже. Французское правительство заявило, что ответственность за насилие несут ультралевые группы и преступники, которые, по его словам, спровоцировали грабежи.

Поврежденные магазины и общественные здания

В субботу в маршах в десятках городов приняли участие более полумиллиона человек. Протесты объединили месячное студенческое движение с более широким общественным недовольством из-за дороговизны и состояния государственных услуг. В то же время группы, прибегавшие к насилию, атаковали полицейских, полицейские автомобили, супермаркеты и элитные бутики.

В Лиможе в результате пожара обрушилась часовая башня мэрии. Мэр города Гийом Герен заявил, что для защиты Лиможа было привлечено недостаточно полицейских, и пригрозил отставкой, если город не получит средства на ремонт здания. Генеральный директор Carrefour Александр Бомпар сообщил, что повреждены 50 магазинов сети, из которых 20 были разграблены; ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

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