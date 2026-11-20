Американская певица и актриса Майли Сайрус, по всей видимости, вскоре выйдет замуж. По данным СМИ, 33-летняя артистка и её избранник, 28-летний музыкант и актёр Макс Морандо, планируют сыграть свадьбу уже в ближайшие выходные — 21–22 ноября.

В то же время подробности предстоящей церемонии пока не разглашаются.

Источники сообщили, что мероприятие состоится в Южной Калифорнии. Но как именно пройдут церемония и торжества, пока неизвестно.

Интересно, что Сайрус недавно, возможно, намекнула поклонникам, что выходит замуж. Выступая в октябре на одной из концертных площадок в Голливуде, она под руку вывела к себе на сцену Морандо, прежде чем исполнить песню «Let's Get Married» («Давай поженимся»).





Об этом стало известно TMZ.

Майли Сайрус впервые подтвердила отношения с известным музыкантом.

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