Amerykańska piosenkarka i aktorka Miley Cyrus prawdopodobnie wkrótce wyjdzie za mąż. Według doniesień mediów 33-letnia artystka i jej partner, 28-letni muzyk i aktor Max Morando, planują zorganizować ślub już w najbliższy weekend — 21–22 listopada.

Jednocześnie szczegóły dotyczące przyszłej uroczystości nie zostały na razie ujawnione.

Źródła podają, że uroczystość odbędzie się w południowej Kalifornii. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała ceremonia i uroczystość.

Co ciekawe, Cyrus mogła niedawno dać fanom wskazówkę, że wychodzi za mąż. Występując w październiku na jednej ze scen koncertowych w Hollywood, zaprosiła Morando na scenę, trzymając go pod rękę, a następnie wykonała piosenkę „Let’s Get Married” („Pobierzmy się”).





Informację tę podał serwis TMZ.

Miley Cyrus po raz pierwszy potwierdziła związek ze znanym muzykiem.

Czytaj nas na